Moody’s понизило рейтинг Сальвадора на фоне легализации биткоина

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Сальвадора в иностранной валюте до инвестиционного уровня Caa1 с «негативным» прогнозом.

В агентстве отметили «ухудшение качества принятия политических решений» и «уязвимую фискальную позицию» Сальвадора. По мнению специалистов, действия правительства ставят под угрозу способность государства выплачивать внешний долг.

Среди прочих мер администрации президента Найиба Букеле Moody's выделило легализацию биткоина. Специалисты считают, что этот шаг в совокупности с другими факторами может помешать достижению соглашения с Международным валютным фондом (МВФ). От последнего Сальвадор рассчитывает получить $1 млрд финансовой помощи.

В июне Законодательная ассамблея Сальвадора приняла закон о признании первой криптовалюты официальным платежным средством на территории страны. Он вступит в силу 7 сентября 2021 года.

Для внедрения биткоина в правительство страны обратилось за технической помощью к Всемирному банку, однако организация отказалась проявить содействие.

В том же месяце представитель МВФ Джерри Райс заявил, что данная инициатива может повлечь за собой ряд рисков и регуляторных проблем. Он также отметил, что при работе с криптоактивами важную роль играет эффективная политика надзорных органов.

В июле МВФ предупредил о последствиях легализации биткоина. В организации считают, что страны, принимающие цифровые активы в качестве национальных валют или законного платежного средства, рискуют макроэкономической стабильностью.

Ранее профессор в области прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке заявил, что новый закон может полностью разрушить экономику Сальвадора, поскольку приведет к оттоку долларов США за рубеж.



