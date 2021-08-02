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Золото дешевеет после роста на прошлой неделе
09:19 02.08.2021 |
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Цена на золото снижается в понедельник в рамках коррекции после роста на прошлой неделе на фоне решений Федрезерва (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.45 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,16%, или на 2,8 доллара - до 1814,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,22% - до 25,602 доллара за унцию.
Золото слабо дешевеет в рамках коррекции в понедельник после роста в цене на прошлой торговой неделе, инвесторы оценивали сохранение ФРС мягкой монетарной политики. Так, регулятор по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил базовую ставку и параметры программы выкупа активов с рынка.
Кроме того, доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,23%, что делает золото более привлекательным для покупки. "Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает снижаться, что может сделать золото более привлекательным при более низких альтернативных издержках", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики IG.
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