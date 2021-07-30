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В PwC заметили укрупнение венчурного капитала в криптоиндустрии
19:36 30.07.2021 |
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Рост оценок криптостартапов повысил барьер для участия в инвестраундах мелких инвесторов. Об этом в интервью Bloomberg заявил партнер консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC) Анри Арсланян.
Эксперт отметил, что по мере взросления индустрии цифровых активов возрастает объем финансирования и оценки стартапов. Ведущую роль в процессе он отводит «инвесторам-голиафам».
По словам Арсланяна, крупные игроки из венчурного капитала, прямых инвестиций и пенсионных фондов переигрывают небольшие бутиковые фирмы и семейные офисы. Зачастую цены «завышаются» уже на ранних стадиях, когда бизнес еще оценивается в диапазоне $5 млн-$20 млн.
Партнер PwC также сообщил о высокой активности в сфере слияний и поглощений. По его оценкам, показатель за 2020 год в $3 млрд индустрия достигла уже по итогам первых трех месяцев текущего.
«Если у вас на руках $50 млн, то вам придется потрудиться, чтобы найти актуальный объект для инвестиций. При вдвое большей сумме таких компаний будет не более двух десятков», - пояснил специалист.
Напомним, согласно Crunchbase, в 2021 году на криптокомпании пришлось 3% глобального объема венчурных инвестиций.
Ранее аналитики The Block подсчитали объем финансирования в индустрии блокчейна и цифровых активов по итогам второго квартала. По их оценкам, показатель увеличился на 90%, до рекордных $6,2 млрд.
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