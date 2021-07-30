Аукционная комиссия предлагает стартовую цену завода «Большевик» почти 1,4 млрд грн

Аукционная комиссия по приватизации ПАО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее - "Большевик") по итогам заседания в пятницу направит правительству предложение установить стартовую цену 1 млрд 398,017 млн грн, сообщил глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко агентству "Интерфакс-Украина".

"Приватизация завода "Большевик" - это шанс на вторую жизнь для этого предприятия, имеющего более 500 млн грн долгов. В предыдущие годы производство было уничтожено, и теперь основной вид деятельности - сдача помещений в аренду", - отметил Сенниченко.

По его словам, одобренные комиссией и подлежащие утверждению правительством приватизационные условия предусматривают, в частности, инвестиции в ремонт и модернизацию промышленной площадки в Жашкове более 57 млн грн, сохранение основных видов деятельности, погашение кредиторской задолженности и долгов по зарплате и перед бюджетом.

В Фонде уточнили, что в заседании комиссии приняли участие также представители завода, госконцерна "Укроборонпром", Киевской горгосадминистрации, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и советника по приватизации "КПМГ-Украина".

Как сообщалось, "КПМГ Украина" в октябре 2020 года стала победителем проведенного ФГИ конкурса по отбору советника по приватизации ПКМЗ, в котором участвовало еще две компании.

Завод был основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 году получил название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года - "Завод "Большевик", который в 1994 году стал ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018-го переименован в АО "ПКМЗ".

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

В 2020 году ПКМЗ увеличил выручку на 3,6% - до 84,21 млн грн, однако нарастил чистый убыток на 2,8% - до 22,45 млн грн. На 1 июля 2020 года на заводе работало 315 чел.

Согласно представленному ФГИ в июне обновленному графику, конкурс по продаже ПКМЗ запланирован на октябрь этого года.