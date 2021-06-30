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Фондовые биржи АТР в основном 30 июня растут вслед за рынками США
08:13 30.06.2021 |
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Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% - до 3581,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,76%, до 2459,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,12% - до 28927,89 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,48% - до 3302,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,55%, до 7341,2 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,08% - до 28792,5 пункта.
Американские биржи во вторник закрылись ростом, при этом S&P 500 и NASDAQ обновили очередные исторические максимумы.
За первое полугодие 2021 года основные индексы АТР увеличились на 3-15%. А по итогам второго квартала индексы региона, кроме японского Nikkei, показали рост на 2-11%. Положительной динамике с начала года способствовали надежды на восстановление экономики по мере развертывания вакцинации от коронавируса.
По словам аналитика Nordea Себастьяна Гали (Sebastien Galy), которого цитирует агентство Франс Пресс, оптимизм настолько велик, что мировая экономика начинает "перегреваться". Эксперт ожидает, что в третьем квартале условия в целом останутся благоприятными для рисковых активов, но ситуация с инфляцией может вызывать волны волатильности.
Участники торгов также отыгрывают статистику из КНР. Индекс деловой активности PMI в промышленном секторе Китая в июне снизился чуть меньше прогноза - до 50,9 пункта с 51 пункта в мае.
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