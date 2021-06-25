Microsoft собирается обновлять Windows 11 лишь раз в год

Компания Microsoft представила сегодня свою новую операционную систему Windows 11. После презентации была опубликована документация, раскрывающая интересные подробности.

Например, минимальные системные требования к ПК для установки Windows 11Для установки Windows 11 требуется следующие минимальные параметры:

* процессор - 64-разрядный, не менее двух ядер с тактовой частотой не менее 1 ГГц;

* оперативная память - 4 ГБ;

* накопитель - 64 ГБ;

* графический адаптер - совместимый с DirectX 12 / WDDM 2.x;

* дисплей - 9 дюймов с разрешением HD (720p).

Также подтверждается, что для установки Windows 11 Home (Домашняя) требуется учётная запись Microsoft и подключение к интернету.

Системные требования оказались плохой новостью для пользователей со старыми ноутбуками и настольными ПК, так как не все из них смогут выполнить обновление до Windows 11. Тем не менее можно продолжать использовать Windows 10 в течение следующих нескольких лет - как минимум до 14 октября 2025 года, пока не прекратится официальная поддержка Windows 10.

Проверить соответствие ПК системным требованиям Windows 11 можно не только вручную, но и с помощью специального приложения Microsoft - PC Health Check (Проверка работоспособности ПК).

Кроме того, Microsoft сообщила об изменении периодичности выпуска основных обновлений Windows.

Microsoft планирует выпускать ежегодно только одно функциональное обновление Windows 11. Релизы планируется делать во второй половине каждого календарного года.

Помимо одного ежегодного функционального обновления, устройства с Windows 11 будут получать регулярные ежемесячные обновления качества для повышения безопасности и исправления ошибок.