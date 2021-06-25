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Зеленский подписал закон о продаже земли на электронных торгах Зеленский подписал закон о продаже земли на электронных торгах
23:19 24.06.2021 |
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Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы".
Согласно информации на странице соответствующего законопроекта №2195 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 24 июня.
Как сообщалось, Верховная Рада 18 мая приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс и закон "Об аренде земли" относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.
Согласно документу, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором торгов и оператором электронной площадки.
Закон предусматривает введение обязательной продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы. При этом публикация всех документов, касающихся торгов и земельных участков, будет в общедоступной и открытой электронной торговой системе.
В отличие от положений действующего законодательства, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки. Все детали организации земельных торгов, а именно: размер, порядок уплаты и возврата вознаграждения оператору электронной площадки - будут определены в установленном порядке Кабинетом министров.
Одним из важных нововведений этого проекта является изменение размера регистрационного и гарантийного взносов. Так, размер гарантийного взноса не может составлять менее 30% стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование земельным участком.
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