Спорткару Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe поменяли оснащение и подвеску

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый лифтбек AMG GT 4-Door Coupe. Он не изменился внешне, зато получил переконфигурированную пневмоподвеску AMG Ride Control+; несколько новых вариантов окраски кузова и отделки салона; новый руль AMG Performance и спецверсию с особым стайлингом. Пока анонсированы лишь версии с шестицилиндровым двигателем - к европейским дилерам они попадут уже в начале августа.





Дизайн лифтбека GT 4-Door Coupe в Mercedes-AMG менять не стали, однако за доплату предложили пакет V8 Styling Package, c которым шестицилиндровые машины будут выглядеть как версии с мотором V8 (другие бамперы с более крупными воздухозаборниками и пороги). Для модели доступны три новых окраса кузова: синий «металлик» spectral blue, матовый синий spectral blue magno и матовый белый cashmere white magno. Отдельно можно заказать пакет черного декора AMG Night Package II и новое сочетание наборов Night Package и Carbon Fibre Package.

Салон обновленных AMG GT 4-Door Coupe щеголяет новым рулем с двойными спицами, алюминиевыми лепестками, встроенными датчиками хвата и оплёткой из кожи «наппа» или комбинации кожа/микрофибра. Для отделки сидений и дверных панелей используется натуральная кожа, в том числе двухцветная; переднюю панель и центральную консоль можно декорировать деревянным шпоном цвета «антрацит» с открытыми порами. Стандартным для лифтбека отныне является Widescreen Cockpit - объединённые под общим стеклом цифровая «приборка» и дисплей мидиасистемы.

Также c этого года у AMG GT 4-Door Coupe появилась спецверсия Edition. Она сочетается с любым из двигателей и предлагается в паре с пакетом V8 Styling Package. Лифтбек в таком исполнении отличается цветом кузова «красный рубеллит», хромированным внешним декором, 21-дюймовыми колесами с пятью спицами, декоративными планками из ясеня в салоне и плашкой AMG Special Edition на центральной консоли.

Двигатели у четырехдверок прежние. Рядный шестицилиндровый турбомотор 3.0 на GT 43 развивает 367 сил и 500 Нм момента, а на GT 53 - 435 сил и 520 Нм момента. Но в обоих случаях на разгонах ему помогает стартер-генератор мощностью 22 сил и 250 Нм, работающий от 48-вольтовой сети. Коробка передач - девятидиапазонный автомат AMG Speedshift TCT 9G, привод - подключаемый полный с многодисковой муфтой на передней оси. Разгон до ста у младшей версии длится 4,9 секунды, у старшей - на 0,4 секунды меньше.

А вот настройки шасси пришлось пересмотреть. Машинам поменяли втулки в передних рычагах и переконфигурировали опциональную пневмоподвеску AMG Ride Control+. В ней появились электронноуправляемые амортизаторы, впервые оснащенные внешними клапанами сжатия и отбоя. Благодаря двум ограничителям давления, обещают разработчики, регулировка демпфирующего усилия будет происходить быстрее и во всем диапазоне колебаний колес, а разница между максимально «распущенной» и зажатой подвеской станет более заметной.

В Европе обновленные шестицилиндровые лифтбеки начнут продавать в начале августа. Позднее Mercedes-AMG представит обновленные машины с V8, в том числе гибрид GT 73 E Performance, который получит бензоэлектрическую силовую установку модульной конструкции. В ней установленный спереди битурбомотор M 177 V8 4.0, дополненный стартер-генератором и сопряженный с автоматом AMG Speedshift MCT-9G, сочетается с электромотором на задней оси.