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Цена на золото слабо растет 16 июня в рамках коррекции после снижения в цене на 2% за предыдущие три торговые сессии
08:56 16.06.2021 |
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Цена на золото растет в рамках коррекции в среду утром после снижения на 2% за три предыдущих торговых дня, трейдеры также ожидают итогов июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 EEST августовские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,29%, или на 5,35 доллара, до 1861,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,69%, до 27,88 доллара за унцию.
Золото дорожает в среду утром в рамках коррекции после снижения в цене на 2% за предыдущие три торговые сессии. Внимание трейдеров в основном сосредоточено на итогах двухдневного заседания Федрезерва, которые будут объявлены в среду вечером. Регулятор примет решение о величине учётной ставки и объявит прогнозы основных экономических показателей, а глава ФРС Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции.
"Небольшое укрепление доллара США также оказало давление на драгоценный металл", - добавил агентству Блумберг аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar).
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