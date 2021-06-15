Финансовые новости
- |
- 15.06.21
- |
- 22:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МВФ начал анализ закона о налоговой амнистии на предмет наличия предохранителей отмывания средств – представитель Фонда
18:52 15.06.2021 |
---
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) уже анализируют принятый сегодня закон о налоговой амнистии на предмет невозможности его использования для отмывания средств и коррупции, а также относительно эффективности процедур проверки, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
"Любой законопроект о налоговой амнистии должен содержать мощные предохранители, которые делают невозможными отмывание средств и коррупцию", – сказал он в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
"Законом также должны быть введены надежные процедуры тщательной проверки с целью недопущения злоупотреблений публичными деятелями, их родственниками и тесно связанными лицами", – добавил Люнгман.
Как сообщалось, Верховная Рада во вторник приняла по инициативе президента законы о налоговой амнистии с поправками в Налоговый, Уголовный и другие кодексы, который вводит возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года. Документы предусматривают проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (в редакции к первому чтению предлагалось указать 2005 год).
"Одна из целей этой амнистии – возврат средств, которые резиденты вывели за границу и которые там остаются у наших резидентов. Для этого вводим для средств, которые остаются за границей, ставку 7% или 9%. Для средств, которые они вернут в Украину и задекларируют, ставка 5%", – отметил с парламентской трибуны глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Закон предполагает уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% - общая ставка, 7 и 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенным с 1 января 2021 до 20 июня-2022 до подачи декларации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Счет из Брюсселя. Почему НАТО дает авансы Украине, а не Зеленскому
|Янукович-2. Поссорится ли Зеленский с Большой семеркой и Евросоюзом в Вильнюсе
|НАПК требует отменить решение о назначении Витренко главой «Нафтогаза» из-за конфликта интересов, последний его оспорит
|Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :