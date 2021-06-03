Танцевавшая с Путиным Карин Кнайсль вошла в совет директоров «Рофнефти»

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, танцевавшая с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, вошла в совет директоров "Роснефти". Как сообщается в пресс-релизе этой компании, обнародованном в среду, 2 июня, Кнайсль вошла в совет по итогам годового заседания акционеров "Роснефти" и отныне является независимым директором.

Остальные члены совета переизбраны на новый срок. Из прошлого состава в новый не попал лишь профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин. В целом, в состав совета вошли 11 человек: вице-премьер России Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, глава "Роснефти" Игорь Сечин, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (Matthias Warnig), экс-глава BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади, а также председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф.

О том, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинута кандидатом в совет директоров "Роснефти" от государства, стало известно в марте текущего года. В августе 2018 года свадьбу Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером посетил Владимир Путин. Тогда он говорил, что визит носил частный характер, а Майлингер является для него "не чужим человеком", так как в прошлом был дзюдоистом.