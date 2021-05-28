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Стоимость золота снижается 28 мая на общем оптимизме
09:05 28.05.2021 |
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Цена на золото слабо снижается в пятницу утром после роста за минувшую неделю, инвесторы оценивают новости о новом госбюджете США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 EEST июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,15%, или на 2,9 доллара, до 1892,8 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,35%, до 27,843 доллара за унцию.
По мнению аналитиков Oanda, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, спрос на золото несколько ослаб после новостей из США. Так, ранее СМИ сообщили о том, что президент страны Джо Байден в ближайшие дни представит на рассмотрение конгрессу проект бюджета на следующий финансовый год на сумму в 6 триллионов долларов. Такие перспективы поддерживают прогнозы восстановления экономики, с учётом масштаба Штатов - и в глобальном значении.
Экономический оптимизм негативен для активов-"убежищ", к которым относится и драгметалл. Эксперты также отмечают, что перед длинными выходными в США золото может опуститься в цене на фиксации прибыли в конце месяца, и в итоге не достигнет 1900 долларов за унцию.
Тем временем с начала недели золото подорожало примерно на 0,6%, это может стать четвертой неделей роста стоимости золота подряд. Золото также уже преодолевало отметку в 1900 долларов за унцию, впервые с 8 января, что было связано с инфляционными рисками.
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