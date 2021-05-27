В ОАЭ объявлены гигантские проекты по производству «зеленого» и «синего» аммиака

На текущей неделе анонсированы два крупномасштабных, независимых друг от друга проекта по производству «низкоуглеродного» аммиака в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Во вторник были обнародованы амбициозные планы строительства завода по производству зеленого аммиака стоимостью 1 млрд долларов, который будет ориентирован на региональные и международные рынки.

В промышленной зоне KIZAD (Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi), которая является дочерним предприятием Портов Абу-Даби, с помощью огромной солнечной электростанции мощностью 800 мегаватт (МВт) будет производиться до 200000 тонн безуглеродного аммиака в год. Для реализации проекта создана специальная компания (SPV) Helios Industry.

Абдулла Аль Хамели, глава кластера промышленных городов и свободных зон в портах Абу-Даби, отмечает: «Порты Абу-Даби гордятся тем, что являются хозяином такой инновационной компании, как Helios Industry, и одним из первых заводов по производству экологически чистого аммиака с нулевым выбросом углерода».

В понедельник Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила о проекте по строительству в Рувайсе завода «мирового масштаба» по производству синего аммиака.

Завод производительностью 1 млн тонн в год расположится в рамках «промышленной экосистемы TA'ZIZ» и химического центра в прибрежном промышленном комплексе.

ADNOC уже является крупным поставщиком водорода и аммиака, производя более 300000 тонн водорода в год на промышленном комплексе Ruwais.

Синий аммиак производится из азота и «синего» водорода, полученного из природного газа, с улавливанием и хранением СО2 в процессе (производства водорода). Аммиак можно использовать в качестве низкоуглеродного топлива в широком спектре промышленных применений, включая транспорт, энергетику и промышленность, в том числе производство стали, цемента и удобрений, отмечает ADNOC.

Компания рассказывает, что она подписала ряд соглашений по изучению возможностей поставок водорода с клиентами в «ключевых центрах спроса», включая Министерство экономики, торговли и промышленности Японии и корейскую GS Energy.

Султан Ахмед Аль Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и управляющий директор ADNOC заявил: «Это важная веха в развитии нашего бизнеса синего водорода и аммиака, основанного на сильной позиции ОАЭ как производителя конкурентоспособного природного газа с низким содержанием углерода и на нашем лидерстве в области улавливания и подземного хранения углерода».