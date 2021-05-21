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Европарламент и Совет ЕС предварительно достигли согласия по «паспортам вакцинации»
22:52 20.05.2021 |
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Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности о том, как будут работать "цифровые зеленые сертификаты", создаваемые для обеспечения свободы передвижения в Европе в период пандемии.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.
Сертификат будет доступен в цифровом или бумажном формате и будет удостоверять или факт вакцинации от коронавируса, или недавний негативный результат теста, или подтверждать, что человек переболел коронавирусной болезнью. Отмечается, что на практике это будут три отдельных сертификата. Общая "рамка" позволит странам-членам выдавать этот документ в таком формате, чтобы его признавали другие члены блока.
Отмечается, что законодательство о сертификатах будет действитвовать 12 месяцев. Сам по себе сертификат не будет предусловием для реализации права на свободу передвижения.
Страны-члены должны будут признавать сертификаты о вакцинации, выданные другими членами блока, если это вакцины, утвержденные в ЕС (сейчас - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson).
Решение о признании выданных странами-членами сертификатов о прививках другими вакцинами, которые уже одобрила ВОЗ, остается на усмотрение каждой отдельной страны.
Сертификаты будут защищены от подделок, а личные данные из них не могут храниться в стране прибытия. Также не будет центральной базы данных сертификатов на уровне ЕС.
Еврокомиссия для большей доступности тестирования обязалась выделить из спецфонда ЕС как минимум 100 млн евро для закупки тестов - прежде всего для людей, которые регулярно пересекают границу в повседневных делах. Переговорщики договорились, что при необходимости на это будут привлечены дополнительные средства.
Страны-члены не должны будут вводить дополнительных карантинных ограничений, как требование самоизоляции или тестирования, кроме случаев, когда они необходимы и пропорциональными мерами, руководствуясь научными данными. В таком случае других стран-членов необходимо предупреждать об этом как минимум за 48 часов.
Согласованный текст будет вынесен на рассмотрение профильного комитета Европарламента 26 мая, а дальше - в зал для голосования на пленарной сессии 7-10 июня.
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