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Фракция «СН» согласовала Любченко на пост главы Минэкономики, Кубракова и Ляшко - глав Мининфраструктуры и Минздрава
23:21 17.05.2021 |
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Депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, Алексея Любченко - министра экономики - первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко - на министра здравоохранения, сообщил журналистам председатель фракции Давид Арахамия.
"Фракция была посвящена прежде всего, кадровым вопросам... Вопросы были о смене трёх министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко - кандидатуру господина Любченко. Уточнение: господин Любченко предлагается на должность министра экономики - первого вице-премьера... И вместо господина Степанова - господин Ляшко", - сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник.
Вместе с тем он уточнил, что их назначение состоится, скорее всего, в четверг.
"Есть процедурный вопрос. Если завтра у нас внеочередное заседание, где мы увольняем троих министров. И относительно господина Степанова, поскольку он добровольно не уходит с должности, там несколько иная процедура: сначала увольнение, потом представление от фракции, затем - представление на председателя Верховной Рады, а потом голосование. Где-то в четверг мы ожидаем, что состоится назначения всех троих министров", - объяснил Арахамия.
Он также проинформировал, что внеочередное заседание ВР во вторник начнется, ориентировочно, после 15:00.
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