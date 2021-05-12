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Кабмин утвердил решение о создании Бюро экономической безопасности
16:04 12.05.2021 |
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Кабинет министров на заседании в среду проголосовал за постановление о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Согласно проекту постановления, новый орган создается как орган центральной исполнительной власти.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий документ правительство приняло с однодневной доработкой.
"Это один из финальных шагов на пути ликвидации налоговой милиции", – прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 22 марта подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ІХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021 года. Согласно плану приоритетных действий правительства, БЭБ должен заработать в сентябре 2021 года.
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