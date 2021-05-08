Финансовые новости
- |
- 08.05.21
- |
- 06:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина подписала контракты на поставку до конца 2021 года 42 млн доз вакцины от коронавируса – Степанов
21:57 07.05.2021 |
---
Украина подписала контакты о поставках 42 млн доз вакцины от коронавируса до конца текущего года, необходимо еще около 5 млн доз, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Если посмотреть на то количество доз, которую мы законтрактовали, я подчеркиваю, именно законтрактовали, где у нас уплачены средства, вместе с COVAX, то у нас сейчас 42 млн доз вакцин, которые уже подписаны, это все поставки этого года", - рассказал министр в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером.
Также Степанов подчеркнул, что "нужно еще около 5 млн доз".
"У нас есть соответствующие предложения, в частности от Serum Institute, по увеличению доз по вакцине Novavax, и также есть предложение по Sinovac. Сейчас решаем по срокам поставки", - добавил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война за «ватный» электорат: Что стоит за разговорами о расколе в ОПЗЖ
|Резкому росту спроса на доллар 6 мая финансисты дали одно объяснение - покупки Укрэксимбанка под закупку вакцин от COVID-19
|Сигнальный визит. Что потребовал Блинкен от Зеленского
|Понять, чем дышит Зеленский: Как изменятся отношения Украины и США после визита Блинкена
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|С 18 по 23 мая в Одессе впервые пройдет международный проект Odessa Wine Week