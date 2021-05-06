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Фондовые индексы Азии 6 мая закрылись разнонаправленно
12:57 06.05.2021 |
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Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга разнонаправленно на корпоративных новостях, при этом основные рынки - Китая, Японии, Южной Кореи - возобновили работу после праздников, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,16% - до 3441,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,97%, до 2276,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,54% - до 28589 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 1% - до 3178,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,48%, до 7061,7 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,8% - до 29331,37 пункта.
Инвесторы сохраняют умеренно оптимистичные настроения в отношении перспектив восстановления глобальной экономики и сильной квартальной отчетности компаний. Однако негативным фактором является то, что темпы вакцинации против COVID-19 в Азии отстают от Европы и США.
Поддержку основному индексу Южной Кореи оказал в первую очередь рост стоимости ценных бумаг компаний металлургического сектора и банков. Акции сталелитейных компаний Posco и Hyundai Steel выросли в цене на 5,1% и 5,6% соответственно.
Инвесторы также обратили внимание на перспективы быстрого восстановления экономики после комментариев министра финансов США Джанет Йеллен о том, что, возможно, потребуется повысить процентные ставки, чтобы экономика не "перегревалась".
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