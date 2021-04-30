«Нафтогаз» фиксирует пятикратный рост заявок после предложенного годового тарифа на газ для населения

ГК "Нафтогаз Украины" фиксирует пятикратное увеличение ежедневных заявок на присоединение к газопоставляющей компании после предложенного годового тарифа на газ для населения.

Согласно сообщению "Нафтогаза", кроме регионов, которые обслуживает поставщик "последней надежды" (ППН), больше всего новых заявок ГК получила из Одесской, Закарпатской и Тернопольской областей.

ГК "Нафтогаз Украины" на сегодня обслуживает уже более 13% рынка, поставляя газ 950 тыс. домохозяйств. Еще 660 тыс. клиентов компания обеспечивает газом как ППН.

Как сообщалось, ГК "Нафтогаз Украины" установил цену газа в рамках годового предложения для населения – 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 апреля внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.