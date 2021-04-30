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«Приватбанк» выплатит в госбюджет дивиденды на 19,4 миллиарда, - решение Кабмина
13:24 30.04.2021 |
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Кабинет министров утвердил годовой отчет государственного "Приватбанка" за 2020 год и распределение прибыли на сумму 24,3 млрд грн.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №390-р от 28 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.
В частности, 80% чистой прибыли в размере 19,44 млрд грн будет направлено на выплату дивидендов в государственный бюджет, 5% прибыли в размере 1,22 млрд грн - в резервный фонд, еще 15% прибыли на сумму 3,65 млрд грн направлено на покрытие накопленных убытков прошлых лет.
Как сообщалось, Кабинет министров установил для "Приватбанка" размер дивидендов на уровне 80% чистой прибыли, для "Ощадбанка" - на уровне 30%, для остальных госкомпаний - 50%.
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