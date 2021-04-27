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Нефть дорожает 27 апреля после прогноза ОПЕК+
08:50 27.04.2021 |
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Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, инвесторы обращают внимание на новости о решении ОПЕК+ повысить краткосрочный прогноз роста мирового спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 EEST цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,77%, до 65,53 доллара за баррель, июньских - на 0,7% до 66,11 доллара. Стоимость июньских фьючерсов на WTI поднимается на 0,76%, до 62,38 доллара за баррель.
Накануне вечером агентство Блумберг сообщило, что технический комитет экспертов ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки в среднем в текущем году с мартовской оценки в 5,6 миллиона.
Также, по данным источников РИА Новости, альянс ОПЕК+ проведет заседание министерского мониторингового комитета сегодня - на день раньше изначальных планов. В понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на заседании техкомитета экспертов ОПЕК+, заявил о наличии позитивных сигналов в отношении восстановления мировой экономики и перспектив нефтяной отрасли.
"Заседание ОПЕК+... должно учесть равновесие улучшающейся ситуации в Китае, США и Европе и негативные данные из Индии и других районов мира", - приводит агентство слова старшего рыночного стратега Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Ситуация вокруг коронавируса продолжает представлять значительные риски для нефтяного спроса, отражаясь на ожиданиях восстановления мировой экономики. Особенно тревожной ситуация является в Индии, где каждый сутки фиксируют около 350 тысяч новых случаев заражения, в то время как в США и Европе продолжается вакцинация от коронавируса. Индия - один из крупнейших импортеров нефти, поэтому всевозможные карантины препятствуют восстановлению спроса на сырьё.
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