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Цены на бензин на АЗС стабильны 26 апреля, автогаз дорожает
14:22 26.04.2021 |
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Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 26 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подорожал на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,77 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,64 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,25 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 15,81 гривен за литр (+0,01 гривен).
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