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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 22.04.21
12:03 23.04.2021 |
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Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 22 апреля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|19.04
|27831.0 (6.5)
|-
|20.04
|29504.0 (6.5)
|-
|21.04
|30399.0 (6.5)
|-
|22.04
|29525.0 (6.5)
|-
Данные НБУ
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