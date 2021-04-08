Компактный кроссовер Alfa Romeo отправили на доработку

Компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale, дебют которого был запланирован на начало осени этого года, вероятно, задержится. По информации Automotive News, нынешний генеральный директор марки Жан-Филлип Импарато остался недоволен производительностью гибридной силовой установки и потребовал её доработать.

Предполагалось, что новый кроссовер Alfa Romeo покажут в сентябре, а уже в ноябре автомобиль поступит в продажу на европейском рыке. Однако с «запуском» вседорожника возникла заминка - причиной стало недовольство генерального директора марки Жана-Филлипа Импарато работой гибридной системы, перекалибровка которой может занять до трех и более месяцев.

Известно, что в основу Tonale ляжет платформа Small Wide 4×4 от Jeep Compass и Renegade. Следовательно, кроссовер получит силовую установку 4xe на базе турбомотора 1.3, на «Джипе» развивающую 190 или 240 сил при 270 Нм. С ней Compass проезжает на электротяге до 49 километров, но Импарато считает, что этого мало.

Внешне Alfa Romeo Tonale практически не будет отличаться от концепта 2019 года. Выпускать модель, скорее всего, будут на итальянском заводе в Помильяно-д'Арко. Состоится ли премьера в этом году, теперь под вопросом.