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Напряжение на Донбассе: немецкие «Зеленые» в жестком заявлении о России обратились к Меркель
08:28 08.04.2021 |
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Немецкие «Зеленые» выступили с жестким заявлением по последней эскалации РФ в Украине и у ее границ, призвав канцлера Ангелу Меркель созвать «нормандскую встречу» на высшем уровне.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении официальных представителей фракции "Зеленых" в немецком Бундестаге в связи с отчетом наблюдательной миссии ОБСЕ и сообщений о передислокации войск РФ.
"Последний отчет наблюдательной миссии ОБСЕ иллюстрирует печальную истину: договоренность о прекращении огня на Донбассе существует только на бумаге. Движение российских войск на границе и в Украине вызывает беспокойство и является недопустимыми. Россия буквально приставила Украине к груди пистолет и шантажирует своего соседа военной эскалацией", - заявили представитель фракции по вопросам восточноевропейской политики Мануэль Сарразин и представитель по вопросам внешней политики Омид Нурипур.
"Зеленые" настаивают, что правительство Германии должно поддержать украинское правительство в его требовании о дипломатическом решении конфликта.
"Призывы в равной степени к обеим сторонам к деэскалации, как это делает правительство Германии, практически циничны, и, прежде всего, играют на руку российской пропаганде. Вместо этого нам сейчас нужен четкий сигнал Кремлю, что дальнейшая эскалация также приведет к дальнейшим санкциям", - заявили представители партии.
Они настаивают на инициировании Берлином проведения встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии.
"Теперь канцлер Меркель должна созвать встречу на высшем уровне в нормандском формате и недвусмысленно дать понять, что продолжающееся нарушение Россией международного права не останется без последствий", - заявили "Зеленые".
Накануне фракция правящего блока ХДС/ХСС в Бундестаге решительно осудила массовую переброску российских войск к границе с Украиной, назвав бряцание оружием Путиным чрезвычайно опасным.
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