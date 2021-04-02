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Coinbase назвала дату прямого листинга
09:41 02.04.2021 |
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Американская биржа Coinbase ожидает, что прямой листинг ее акций класса «А» состоится 14 апреля. Они будут торговаться на Nasdaq под тикером COIN.
1 апреля SEC утвердила заявку компании по форме S-1. Согласно документу, биржа разместит 114 850 769 акций. В первом квартале до 15 марта средневзвешенная цена бумаги на вторичном рынке составляла $343,58 на Nasdaq Private Market.
У Coinbase более 43 млн пользователей, она работает в более чем 100 странах, а в ее штате более 1200 сотрудников.
В марте компания урегулировала претензии со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), которые касались фальсификации данных о торговой активности в период с января 2015 года по сентябрь 2018 года. Штраф составил $6,5 млн. Тогда обозреватели назвали это основной причиной переноса прямого листинга на апрель.
В преддверии исторического события Coinbase наняла бывшего высокопоставленного чиновника SEC Бретта Редферна и бывшего топ-менеджера инвестиционного банка Morgan Stanley Йэна Руни.
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