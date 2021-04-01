В посольстве США прокомментировали возможность новых гарантий по евробондам Украины

Украина в результате реформ после Майдана в последние годы смогла эффективно получить доступ к мировым рынкам капитала для удовлетворения своих потребностей в заимствованиях, и успешная программа реформ только улучшит рыночное состояние Украины и снизит затраты на заимствования, считает экономическая советница посольства США в Украине Меган Боулдин.

"Новая администрация изучает много способов, как может расширить поддержку Украине, но Соединенные Штаты не предоставляют такого вида гарантии уже несколько лет", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Боулдин отметила, что Украина продолжает иметь доступ к значительным объемам недорогого финансирования путем своих сделок с МВФ, Всемирным банком и ЕС.

"Чтобы получать это финансирование, Украине нужно будет продолжать те реформы, которые мы обсуждали в отношении антикоррупционных учреждений, судебной власти, энергетического сектора, земельной реформы, бюджета и центрального банка", - подчеркнула она.

Министр финансов Сергей Марченко 30 марта заявил, что начало работы новой администрации Белого дома дает возможность поднять вопрос о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.

"(...) Мы получили возможность снова поднять этот вопрос в части переговоров с нашими международными партнерами. И как только у нас будет какой-то результат, мы вам сообщим отдельно", - сказал министр на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Как сообщалось, Украина 23 сентября 2016 года разместила пятилетние евробонды на $1 млрд под гарантии США по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%. Организаторы размещения - Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Перед этим Украина и США в июне того же года подписали соглашение о предоставлении стране третьего транша кредитных гарантий на $1 млрд. Средства намечено было использовать на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Первый выпуск пятилетних евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пункта превысила доходность гособлигаций США и составила 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley.

Через год, в мае 2015 года, Украина вновь разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта. Организаторами сделки выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.

Согласно данным агентства, в период администрации Дональда Трампа попытки добиться выделения таких гарантий для рефинансирования первых двух выпусков завершились безрезультатно. Они были погашены в срок и в полном объеме.