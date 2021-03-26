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Зеленский утвердил освобождение от ответственности поставщиков вакцин от коронавируса
12:48 26.03.2021 |
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Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в статью 9-2 закона "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства" №1353-IX.
Как сообщает пресс-служба главы государства, закон призван обеспечить получение Украиной вакцин для профилактики коронавирусной болезни по программе механизма COVAX.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 19 марта.
Законом Минздраву предоставлены полномочия по закупке вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19), после их регистрации под обязательство для экстренного медицинского применения.
При этом Минздрав сможет принимать решения об освобождении от ответственности производителя или владельца регистрационного удостоверения, а также всех лиц, привлеченных к проведению вакцинации, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19).
В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах к документу указывало, что освобождение от любой ответственности производителей и владельцев регистрационного удостоверения вакцин несет риски поступления на национальный фармацевтический рынок некачественных лекарственных средств, а потому не согласуется с государственной политикой в сфере здравоохранения. Кроме того, из текста закона непонятно, какие именно "медицинские работники" и "другие лица" также освобождаются от любой ответственности за возможные негативные последствия применения таких вакцин.
В случае наступления таких последствий компенсации будет выплачивать Кабмин в соответствии с порядком, который он же должен утвердить в месячный срок.
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