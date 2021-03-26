Рост курса евро к доллару 26 марта ускорился на статистике из Германии

Темпы роста курса евро по отношению к доллару ускорились в пятницу днем после статистики из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.54 EET курс евро к доллару рос до 1,1794 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1764 доллара. До статистики показатель торговался у отметки 1,1784 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 109,46 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 92,7 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли данные исследовательского института IFO, согласно которым индекс делового климата в Германии в марте вырос до максимума с июня 2019 года в 96,6 пункта с пересмотренного уровня февраля в 92,7 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя только до 93,2 пункта.

"Компании явно больше удовлетворены своей текущей ситуацией в бизнесе. Также вернулся оптимизм в отношении ближайших месяцев. Несмотря на рост числа заражений, экономика Германии вступает в весну с уверенностью", - приводится в релизе комментарий президента IFO Клеменса Фюста (Clemens Fuest).

Позднее в пятницу трейдеры ждут статистку из США, которая укажет на состояние крупнейшей мировой экономики. Так, ожидается, что доходы населения страны в феврале опустились на 7,3% в месячном выражении после роста на 10% в январе, а расходы за тот же период снизились на 0,7% после увеличения на 2,4% месяцем ранее.

Кроме того, в первые часы торгов ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что в марте показатель вырос до 83,6 пункта уровня февраля в 76,8 пункта, предварительная оценка предполагала рост до 83 пунктов.