Цена автогаза на АЗС 15 февраля перешагнула 15 грн/л

За выходные (12-15 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 15 коп./л, до 15,08 грн. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В сети WOG продукт подорожал на 30 коп./л, до 15,78 грн/л. На 40 коп./л, до 14,85 грн/л, подняла цены сеть AMIC. Также на 40 коп./л автогаз подорожал на станциях «Автотранс», «Prime» и «Авантаж 7».

Glusco, UPG и Mango подняли цены на 20 коп./л, до 14,92 грн/л, 14,85 грн/л и 14,89 грн/л соответственно.

Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, BVS, Chipo, SUN OIL и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-25 коп./л (см. табл.).

Компания Цена Изм. ОККО 15,49 0,00 WOG 15,78 0,30 Авиас 14,76 0,00 Укрнафта 14,77 0,00 AMIC 14,85 0,40 Shell 15,13 0,25 SOCAR 15,58 0,00 БРСМ-Нафта 15,03 0,19 Glusco 14,92 0,20 KLO 15,24 0,15 Автотранс 15,18 0,40 UPG 14,85 0,20 Параллель 15,45 0,00 BVS 14,49 0,10 Chipo 14,78 0,18 Prime 15,00 0,40 Авантаж 7 14,12 0,40 Marshal 14,30 0,00 SUN OIL 14,99 0,14 Mango 14,89 0,20 Motto 15,03 0,25 Средняя цена в Украине: 15,08 0,15

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 12 по 15 февраля, грн/л:

Напомним, всего с начала января средняя розничная цена газа выросла на 22%, или на 2,73 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за полтора месяца выросли на 30% (5 850 грн/т), до 24 960 грн/т.