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Цена автогаза на АЗС 15 февраля перешагнула 15 грн/л
13:32 15.02.2021 |
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За выходные (12-15 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 15 коп./л, до 15,08 грн. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сети WOG продукт подорожал на 30 коп./л, до 15,78 грн/л. На 40 коп./л, до 14,85 грн/л, подняла цены сеть AMIC. Также на 40 коп./л автогаз подорожал на станциях «Автотранс», «Prime» и «Авантаж 7».
Glusco, UPG и Mango подняли цены на 20 коп./л, до 14,92 грн/л, 14,85 грн/л и 14,89 грн/л соответственно.
Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, BVS, Chipo, SUN OIL и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-25 коп./л (см. табл.).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 12 по 15 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,49
|
0,00
|
WOG
|
15,78
|
0,30
|
Авиас
|
14,76
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,77
|
0,00
|
AMIC
|
14,85
|
0,40
|
Shell
|
15,13
|
0,25
|
SOCAR
|
15,58
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,03
|
0,19
|
Glusco
|
14,92
|
0,20
|
KLO
|
15,24
|
0,15
|
Автотранс
|
15,18
|
0,40
|
UPG
|
14,85
|
0,20
|
Параллель
|
15,45
|
0,00
|
BVS
|
14,49
|
0,10
|
Chipo
|
14,78
|
0,18
|
Prime
|
15,00
|
0,40
|
Авантаж 7
|
14,12
|
0,40
|
Marshal
|
14,30
|
0,00
|
SUN OIL
|
14,99
|
0,14
|
Mango
|
14,89
|
0,20
|
Motto
|
15,03
|
0,25
|
Средняя цена в Украине:
|
15,08
|
0,15
Напомним, всего с начала января средняя розничная цена газа выросла на 22%, или на 2,73 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за полтора месяца выросли на 30% (5 850 грн/т), до 24 960 грн/т.
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