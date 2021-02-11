JPMorgan: корпорации не купят биткоин по примеру Tesla

Аналитики JPMorgan предположили, что крупные компании не последуют примеру Tesla и не инвестируют в биткоин из-за высокой волатильности актива. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам стратега Николаоса Панигирцоглу, обычно корпоративные портфели состоят из банковских вкладов и краткосрочных облигаций, которые демонстрируют годовые колебания около 1%.

В JPMorgan уверены, что добавление биткоина «повлечет существенное увеличение волатильности всего портфеля».

«Независимо от количества корпораций, которые последуют примеру Tesla, нет сомнений, что прорыв цифрового золота выше уровня $40 000 вызван заявлением компании. Устойчивость ралли будет зависеть от менее спекулятивных институциональных инвестиций», - заявил Панигирцоглу.

8 февраля стало известно, что Tesla инвестировала $1,5 млрд в биткоин, после чего цена актива начала резко расти и менее чем за сутки преодолела отметку $48 000. На момент написания первая криптовалюта торгуется на уровне $45 300.

Экс-глава Управления контролера денежного обращения (ОСС) в составе Минфина США Брайан Брукс назвал инвестиции Tesla в биткоин захватывающими и пугающими одновременно.

Бывший инвестиционный директор Goldman Sachs Гэри Блэк продал акции производителя электрокаров после того, как компания перевела часть резервных средств в цифровое золото.

Напомним, в январе аналитики JPMorgan выступили против биткоина как альтернативы золоту и назвали цифровой актив более рискованным, чем драгоценный металл.



