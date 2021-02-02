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«Псевдо-собрание Мотор Сичи не соответствовало законодательству – НКЦБФР
23:21 01.02.2021 |
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала признаков законной деятельности по созыву и намерения проведения общего собрания акционерного общества Мотор Сич. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.
31 декабря комиссия провела "в рамках своих полномочий соответствующие меры по адресу и времени, указанных в сообщении, по организации так называемого общего собрания компании Мотор Сич".
Но, как отметили в НКЦБФР, никаких действий, которые бы подтверждали намерения законного проведения собрания, не обнаружили.
По результатам был составлен протокол нарушений.
На 31 января Александр Ярославский (который хочет купить 25% акций Мотор Сичи) и китайская Skyrizon, дочерняя компания китайской Ксинвей инициировали проведение внеочередного собрания акционеров компании, по словам Ярославского, решение поддержали более 80% акционеров. На собрании планировалось изменить подконтрольные Вячеславу Богуслаеву наблюдательный совет и руководство Мотор Сичи.
Ярославский и китайские компании аргументируют тем, что по закону, все АО обязаны проводить собрания не реже раза в год, а в последний раз они происходили в марте 2017 года. В DCH Ярославского называют это "серьезным нарушением прав владельцев акций" и рейдерством со стороны действующего руководства предприятия. А намерение провести собрание "рейдерством" назвали и на самой Мотор Сичи.
За несколько дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Мотор Сич" в Хозяйственный суд Запорожской области заспамили исками. Все они призваны заблокировать проведение собрания акционеров.
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