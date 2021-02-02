«Псевдо-собрание Мотор Сичи не соответствовало законодательству – НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не зафиксировала признаков законной деятельности по созыву и намерения проведения общего собрания акционерного общества Мотор Сич. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

31 декабря комиссия провела "в рамках своих полномочий соответствующие меры по адресу и времени, указанных в сообщении, по организации так называемого общего собрания компании Мотор Сич".

Но, как отметили в НКЦБФР, никаких действий, которые бы подтверждали намерения законного проведения собрания, не обнаружили.

По результатам был составлен протокол нарушений.

На 31 января Александр Ярославский (который хочет купить 25% акций Мотор Сичи) и китайская Skyrizon, дочерняя компания китайской Ксинвей инициировали проведение внеочередного собрания акционеров компании, по словам Ярославского, решение поддержали более 80% акционеров. На собрании планировалось изменить подконтрольные Вячеславу Богуслаеву наблюдательный совет и руководство Мотор Сичи.

Ярославский и китайские компании аргументируют тем, что по закону, все АО обязаны проводить собрания не реже раза в год, а в последний раз они происходили в марте 2017 года. В DCH Ярославского называют это "серьезным нарушением прав владельцев акций" и рейдерством со стороны действующего руководства предприятия. А намерение провести собрание "рейдерством" назвали и на самой Мотор Сичи.

За несколько дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Мотор Сич" в Хозяйственный суд Запорожской области заспамили исками. Все они призваны заблокировать проведение собрания акционеров.