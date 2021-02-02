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Украинский военнослужащий исчез на Донбассе - группировка «Восток
23:18 01.02.2021 |
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На Донбассе 28 января во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов исчез украинский военнослужащий, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".
"Вечером, 28 января, во время проверки личного состава, в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было выявлено отсутствие военнослужащего. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами сразу были приняты меры по его розыску, которые, к сожалению, результатов не дали", - сказано в сообщении на странице в Facebook.
Отмечается, что военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов, а оружие и патроны остались на месте службы.
"Сослуживцами характеризуется как человек исключительно спокойный и взвешенный, конфликтных ситуаций ни с кем не было", - говорится в сообщении.
Кроме того, по имеющейся информации, данный военнослужащий находится на территории временно не подконтрольной правительству Украины. Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются.
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