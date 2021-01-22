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Google убила грандиозное детище. Project Loon закрыт
11:12 22.01.2021 |
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Материнская компания Google, Alphabet, подтвердила, что она закрывает Loon, проект, целью которого было обеспечить беспроводное подключение к Интернету в удалённых регионах мира с помощью стратосферных шаров.
Аластер Вестгарт (Alastair Westgarth), генеральный директор Loon, сказал, что решение о закрытии предприятия было принято из-за отсутствия достаточного количества партнёров, желающих поддержать инициативу, и неспособности построить устойчивую бизнес-модель.
Несмотря на то, что мы нашли ряд партнёров на этом пути, мы не нашли способ снизить затраты на достаточно низком уровне для построения долгосрочного и устойчивого бизнеса. Разработка радикальных новых технологий по своей сути рискованна, но от этого мне не легче сообщать эти новости.
В прошлом году Google объявила о запуске 35 аэростатов в Кении, чтобы предложить интернет-услуги абонентам Telekom Kenya. Недавно компания начала внедрять новую систему навигации, которая позволила бы лучше управлять воздушными шарами.
Ранее Project Loon получил от Федеральной комиссии по связи США (FCC) экспериментальную лицензию на 30 воздушных шаров Project Loon для полетов над Пуэрто-Рико и Виргинскими островами США.
Project Loon был запущен в 2012 году.
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