Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Американские учёные cоздали самые точные атомные часы
23:16 17.12.2020 |
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Исследователи из Массачусетского технологического института создали, по их словам, самые точные в мире атомные часы. Они могут помочь учёным изучить такие вопросы, как влияние гравитации на течение времени и изменение самого времени по мере того, как Вселенная стареет. Более точные атомные часы были бы достаточно чувствительны, чтобы обнаруживать тёмную материю и гравитационные волны.
Исследователи, опубликовавшие свои выводы в издании Nature, использовали метод, отличный от существующих атомных часов, для достижения большей точности. Вместо измерения случайно колеблющихся атомов, они сосредоточены на квантово запутанных атомах. Команда запутала около 350 атомов иттербия. Они колеблются с той же частотой, что и видимый свет. Если учёные смогут точно отслеживать эти колебания, они смогут различать всё меньшие промежутки времени.
Исследователи полагают, что если бы эти часы существовали с момента зарождения Вселенной, они бы сбились до текущего момента менее чем на одну десятую секунды. Самые продвинутые из существующих часов отстали бы примерно на полсекунды.
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