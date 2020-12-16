Справочный курс гривны 16 декабря повышен на 4,52 коп до 27,7176 грн/$1

|Показатель
|15.12.2020
|16.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7628
|27.7176
|0.163
Данные: НБУ
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Информация об агентстве
12:27 16.12.2020 |
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Национальный банк 16 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.52 коп. до 27.7176 UAH/USD.
|Показатель
|15.12.2020
|16.12.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7628
|27.7176
|0.163
Данные: НБУ
|
|
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