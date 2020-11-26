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Суд арестовал Дом Профсоюзов на Майдане из-за долгов Федерации профсоюзов перед ипотекодержателем
16:28 26.11.2020 |
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Суд арестовал Дом Профсоюзов на Майдане Независимости, 2 в Киеве из-за долгов Федерации профсоюзов в размере 160 миллионов гривень перед ипотекодержателем.
Об этом говорится в Выдержке из реестра недвижимого имущества, которое есть в распоряжении ЭП.
Согласно документу, ипотекодержателем выступает компания "ИTT-Недвижимость".
По данным поинформированного собеседника ЭП, Федерация взяла в долг 160 млн грн на ремонт Дома Профсоюзов. В качестве обеспечения предоставили около 5 тыс кв м здания. Федерация не смогла вернуть долг, поэтому вынуждена была отдать "квадратными метрами".
По информации источника ЭП, Профсоюз не имел права отдавать имущество в обеспечение, так как не был его владельцем.
Согласно открытым данным, "ИТТ-Недвижимость" сменила название и сейчас называется "БЦ "Майдан Плаза". Предприятие расположено по адресу Майдан Независимости, 2. Конечным бенефициарным собственником компании является Назар Бенч.
Ранее сообщалось, что Печерский районный суд арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании Федерации профсоюзов Украины, по подозрению в их незаконном отчуждении у Фонда госимущества.
Прокуратура и Нацполиция обвиняют должностных лиц Профсоюза в присвоении или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.
В перечне арестованных объектов находятся, в частности:
Дом Профсоюзов на Майдане Независимости, Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), ресторанный комплекс на Трухановом острове, здание на Контрактовой площади, 10, учебно-спортивная база "Святошин", санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе, санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике,другая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке, Трускавце.
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