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Верховный суд отменил решение о ликвидации банка «Велес»
20:48 23.11.2020 |
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Верховный суд оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций об отмене решений Национального банка Украины (НБУ) об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Велес".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
При этом Нацбанк подчеркивает, что механизм восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда, в отношении которого было принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации, не предусмотрен законодательством Украины. Поэтому деятельность банка восстановлена не будет.
В НБУ напомнили, что 10 декабря 2015 года регулятор отозвал лицензию банка "Велес" за систематические нарушения и рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
Так, в ходе проверки банка "Велес" регулятор выявил, что с октября 2014 года по август 2015 года три клиента банка (юрлица) перечислили за границу средства по внешнеэкономическим контрактам на общую сумму около $166,1 млн (более 3 млрд грн).
"Такое перечисление носило регулярный характер. Денежные средства, поступавшие на счета этих клиентов в банке, в течение одного или нескольких дней полностью направлялись для покупки иностранной валюты и дальнейшего перевода за границу (вывод капиталов). Одновременно, имелись как признаки фиктивности самих клиентов банка, так и фиктивности финансовых операций", - подчеркивают в НБУ.
При этом доля объема операций по переводу средств указанными тремя компаниями составляла 96,8% от всех проведенных банком за этот период аналогичных операций.
Как сообщалось, иск с требованием отменить решение НБУ о ликвидации банка "Велес" подавал его крупнейший акционер - бывший депутат Верховной Рады 7-го созыва от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщына" Константин Бондарев.
Банк "Велес" (ранее - "Витчизна", "Корн") основан в 1994 году.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов (305,57 млн грн) банк занимал 109-е место среди 127 действовавших в стране банков.
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