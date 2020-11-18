Константин Эггерт: Время Москвы на Южном Кавказе вышло. Настало время Анкары

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Константин Эггерт: Время Москвы на Южном Кавказе вышло. Настало время Анкары

23:32 18.11.2020 |

---

 Константин Эггерт / Deutsche Welle

Таких интервью, как это, Владимир Путин не давал давно. Куда подевались напор, уверенное манипулирование фактами и традиционное "А вы докажите!" и, конечно, "Посмотрите, что творит Америка!"

Новый Путин осторожничает

Такого деликатного, вдумчивого и осторожного Путина мы видели нечасто за все последние 20 лет. Поводом для довольно пространных рассуждений стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха, где Россия начала разворачивать свой военный контингент, который называется "миротворческим", а Турция - своих военных, которые именуются "наблюдательной миссией".

Официальная Москва без конца повторяет, что турки не будут осуществлять миротворческие функции. Говорит об этом и Путин. Но, как ни крути, военнослужащие одной из стран НАТО теперь официально выполняют военно-политические функции на территории бывшего СССР, да еще в стратегически чувствительном для России регионе. Это то, от чего всегда предостерегал и чего так боялся путинский режим с его неоимперской концепцией "зоны привилегированных интересов" на постсоветском пространстве.

Путинское интервью - попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Тут и заверения в том, что в отношениях с Арменией ничего не изменилось, и утверждения, что он и Реджеп Тайип Эрдоган стали теми, кто преодолел исторический антагонизм между Россией и Турцией - подобно тому, как когда-то примирили немцев и французов Аденауэр и де Голль, и - что звучит довольно интересно - плохо скрытое сожаление о том, что Армения в свое время не сделала с Нагорным Карабахом то, что Россия сделала с Абхазией, Южной Осетией и Крымом.

Большие планы Эрдогана

Главная цель многолетних игр Кремля с Эрдоганом - ослабить южный фланг НАТО и внести раскол в альянс. Турецкий президент это знает и использует. Его "прорыв" на Кавказ и фактическое участие в войне с главным региональным союзником России - плата за имитацию партнерства с Москвой. Это будет иметь далеко идущие - и неприятные для Путина - последствия.

Турция продолжит наращивать свое влияния на Кавказе и не только там. Задача Анкары - стать доминирующей силой в регионе Черного моря. В этом ее поддержит новая американская администрация, которая ставит перед собой задачу восстановить единство НАТО и, скорее всего, станет придерживаться той политики, которую проводил Барак Обама - любой ценой удерживать турок в альянсе.

Судя по разговорам с моими контактами в Тбилиси, поражение Армении (которое воспринимается и как проигрыш Путина) произвело там сильнейшее впечатление. Отношения Грузии и Турции всегда были хорошими. Теперь они станут еще лучше - сильных и успешных на Кавказе уважают.

Рискну предположить: после ухода из политики Ангелы Меркель, которая всегда выступала за то, чтобы "не злить" Москву, НАТО вполне способна предложить Грузии Membership Action Plan - план подготовки к членству в альянсе. Тем более, что после аннексии Крыма Россией черноморское направление в Брюсселе стали считать ключевым. Тут многое зависит от того, готова ли будет администрация Байдена пойти на такой шаг?

После Трампа Франция и Германия будут всячески стремиться улучшить отношения с Вашингтоном и шанс убедить их дать грузинам давно обещанное на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году в этот раз будет как никогда велик.

Время Москвы кончилось

Кстати, Тбилиси еще несколько лет назад уведомил НАТО: в договоре о вступлении Грузия готова специально оговорить, что зона ответственности альянса не будет распространяться на территорию Абхазии и Южной Осетии. Как поступит в этом случае Кремль? В 2008 году, хотя бы теоретически, можно было бросить танки на Тбилиси. Сегодня - едва ли. Не только из-за неизбежных санкций. Просто теперь придется иметь дело с новым и сильным геополитическим игроком в лице Турции.

Понимает ли Путин, что время, когда Москва доминировала на постсоветском пространстве, безвозвратно ушло? Парадоксальный ответ: возможно, понимает. "Азербайджан - это независимое суверенное государство. Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему в этом может отказать?" - говорит он в интервью. Это почти дословное цитирование основополагающих документов НАТО. Как глава "страны сигналов", Путин не может не понимать, что эти слова - именно сигнал, причем не только Азербайджану. Если Грузия приблизится к вступлению в альянс, то благодарить за это ей будет нужно Реджепа Эрдогана.
 

ПО РУБРИКАМ

18:32 Депозитные ставки для физлиц 18.11.20

13:22 Курс доллара 18 ноября усиливает снижение

12:34 Справочный курс гривны 18 ноября понижен на 2,76 коп до 28,123 грн/$1

12:21 Единственным акционером Юнекс Банка стала компания Новинского Withine Investments LTD

12:12 Азиатские фондовые биржи 18 ноября закрылись в основном в плюсе

11:36 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 17.11.20

11:31 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.11.20

10:59 Остаток средств на корсчетах банков 18.11.20

10:50 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 17.11.2020

09:39 Открытый интерес по биткоин-фьючерсам на CME приблизился к $1 млрд

08:03 Цена на золото снижается 18 ноября на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

07:49 Биржевые индексы США 17 ноября снизились из-за коронавируса

17.11 Депозитные ставки для физлиц 17.11.20

17.11 Продажи ОВГЗ на аукционах упали ниже 0,4 млрд грн из-за отказа Минфина повышать ставки "коротких" ОВГЗ

17.11 Долларовый индекс может ослабнуть на 20% в 2021г из-за появления вакцины от COVID-19 - Citigroup

• дальше…

22:59 Минфин отрицает возможность погашения долгов перед ВИЭ за счет ОВГЗ

17:47 «Укроборонпром» обвинил Уруского в попытке назначить своих людей на предприятия концерна

17:41 Сергей Фурса: Почему для Украины так важна миссия МВФ

16:50 «Горячие» испытания Хранилища ядерного топлива на ЧАЭС будут завершены через месяц

16:00 В Украине могут ввести накопительную пенсионную систему

15:56 Кабмин передал Государственное инновационное учреждение в управление Минстратегпрому

15:51 Кабмин определил приоритетные инвестпроекты на 2020-2023 годы

15:46 Кабмин назначил гендиректора «Борисполя» Рябикина главой Таможни

14:29 Минэнерго ожидает роста общих долгов на рынке электроэнергии до 39-40 млрд грн до конца 2020 года

14:23 Рынок дизтоплива в октябре сократился на 8%

• дальше…

23:05 Глобальный долг достигнет рекордных $277 трлн в 2020 году. Прогноз IIF

22:40 Европарламент не будет пересматривать условия бюджета ЕС, несмотря на вето Польши и Венгрии

17:47 Израиль и Бахрейн договорились о взаимном открытии посольств

16:55 Болгария назвала условия для разблокировки движения Северной Македонии в ЕС

15:49 Два разработчика вакцины заявили о еще большей ее эффективности, чем объявили сначала

14:03 Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан

09:01 Страны ЕС против общих правил экспресс-тестов несмотря на давление авиакомпаний - СМИ

08:57 Boeing 737 Max: самолет с испорченной репутацией возвращается в небо?

08:51 США сокращают численность войск в Афганистане и Ираке

08:48 «Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу

08:44 Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар на юге Сирии

17.11 Германия отложила полноценный запуск европейского продолжения «Северного потока-2»

17.11 Байден намерен положить конец «Северному потоку-2» - Bild

17.11 USADA приветствовало принятие Сенатом США «акта Родченкова»

17.11 Венгрия и Польша заблокировали бюджет ЕС и план спасения экономики на 1,8 трлн евро

• дальше…

22:52 Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

17.11 Украина поднялась в глобальном рейтинге благосостояния: в своем регионе – последняя

16.11 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

13.11 Карантин «выходного дня» в Одесской области будет действовать – ОГА

12.11 Власти Одессы отказались вводить карантин выходного дня

12.11 Бунт выходного дня. Рестораторы собрались саботировать новый формат карантина

11.11 В темное время суток при движении по проезжей части или обочине пешеходы должны использовать световозвращающие элементы

11.11 Кабмин Украины разрешил движение велосипедов по полосе маршрутных транспортных средств

11.11 Транспорт в период «карантина выходного дня» продолжит работать, – Криклий

11.11 Кабмин ввел «карантин выходного дня» с ближайшей субботы

11.11 Степанов назначил главой Экспертного центра директора фирмы, оштрафованной за завышение цены на инсулин

10.11 Сотовые операторы повысят нормы излучения базовых станций

09.11 В Украине введут карантин выходного дня - Степанов

06.11 Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

06.11 В Киевсовет прошли семь партий

• дальше…

17:41 Сергей Фурса: Почему для Украины так важна миссия МВФ

17:27 Некоторые пункты антикоррупционной реформы вызывают опасения у МВФ, – Минфин

16:44 Уманский объяснил, почему ушел с должности советника Ермака

15:54 ВАКС закрыл второе дело против мэра Одессы Труханова

08:15 Почти половина заказчиков строительных работ действовали непрозрачным способом - НАПК

17.11 Деньги вместо рейтинга. Почему «слуги народа» поддержали «карантин выходного дня»

17.11 Без Вилкула: Почему на родине Зеленского второй тур мэрских выборов может стать фарсом

17.11 Четыре всадника апокалипсиса для Зеленского: Когда в Украине разразится масштабный политический кризис

17.11 Посол ЕС напомнил Украине об обязательствах через три недели после решения КСУ

17.11 Труханов против Скорика: Что ожидает Одессу после второго тура выборов

17.11 Испанский стыд. Как Украину втянули в скандал с контрабандой российского оружия

16.11 Второй тур местных выборов: «ОПЗЖ» усиливается, «слуги» поддержали «Свободу», избиратели в апатии

16.11 Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу об убийствах на Майдане - решение

16.11 Дело Приватбанка: судья Вовк избежал наказания

16.11 В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене «карантина выходного дня» - Кондратюк

• дальше…

23:39 Apple согласна заплатить 113 млн долларов, чтобы уладить дело о намеренном замедлении смартфонов

17:52 Комиссия в App Store снижена вдвое. Но только для малого бизнеса

17:24 Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8

16:59 OPPO и Xiaomi выпустят относительно доступные гибкие смартфоны в следующем году

14:14 Samsung планирует освоить выпуск 3-нм продукции в те же сроки, что и TSMC

12:58 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

12:01 Представлен Oppo X 2021: первый смартфон со сворачивающимся экраном

09:53 Nissan Micra обновилась и получила дизайнерскую версию

09:26 Google Chrome получил самую большую прибавку к производительности за последние годы

09:20 Вышел браузер Mozilla Firefox 83 с большими улучшениями движка JavaScript

09:16 Второй провал за полтора года: европейцы потеряли ракету Vega и два спутника

08:39 Tesla включат в индекс S&P 500, Илон Маск уже в тройке богатейших людей в мире

17.11 BMW и Bosch представили приборный щиток для мотоциклов с экраном диагональю 10,25 дюйма

17.11 Бывший хакер возглавил службу безопасности Twitter

17.11 Карты Google, наконец, получили удобный режим для вождения

• дальше…

12:58 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно