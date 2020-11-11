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АМКУ оштрафовал пятерых производителей за «несливочное» масло
23:51 10.11.2020 |
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АМКУ наложил штрафы на общую сумму 30 млн грн на пять производителей молочной продукции за использование названия «сладкосливочное масло» на продуктах, содержащих немолочные и растительные жиры.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что согласно ГОСТ (ДСТУ 4399: 2005) масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир. Любые другие примеси - такие, как растительный жир - сразу лишают продукт названия «сливочное масло». В ходе расследования комитетом был выявлен ряд недобросовестных производителей, которые производили смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт «маслом». В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%. Такая продукция, кроме продажи в магазинах и на оптовых рынках, поставлялась через систему публичных закупок в школы, детсады, интернаты, больницы.
Используя название «сладкосливочное масло» на продукции, содержащей немолочные и растительные жиры, производители распространяли информацию, которая вводит в заблуждение потребителей. Кроме того, это могло оказать им неправомерные конкурентные преимущества. А все это является нарушением Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Поэтому 10 ноября, решениями АМКУ были наложены штрафы на следующих недобросовестных производителей: ООО «Богодуховский молокозавод» (Харьковская обл.) - 20,6 млн грн; ООО «Малороганский молочный завод» (Харьковская обл.) - 4,4 млн грн; ООО «Гайсинский молокозавод» (Винницкая обл.) - 3,6 млн грн; ООО «Симол» (Киевская обл.) - 1 млн грн.
Кроме того, 4 ноября 2020 г. комитетом было принято решение относительно ООО «Интер-Мол» (г.Днипро), которое совершало аналогичные действия. Этой компании придется заплатить в бюджет 968 тыс. грн.
В АМКУ отмечают, что сейчас уже завершается рассмотрение дел относительно других производителей молочных продуктов, и нарушители будут привлечены к ответственности за нарушение конкурентного законодательства.
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