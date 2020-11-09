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«Гарантированный покупатель» рассчитался на 90,2% с производителями «зеленой» электрики
17:51 09.11.2020 |
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Гарантированный покупатель рассчитался с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за сентябрь на 90,2%.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте предприятия.
"6 ноября 2020 года государственное предприятие "Гарантированный покупатель" совершило платеж за электроэнергию, приобретенную по "зеленому" тарифу. Производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) перечислили 470 млн грн. Таким образом, за неделю предприятию удалось повысить уровень расчетов за товарную продукцию сентября более, чем на 10 процентных пунктов - с 80,1 до 90,2%", - говорится в сообщении.
Сейчас за "зеленую" электроэнергию, сгенерированную в сентябре, оплачено 4,2 млрд грн.
Отмечается, что производители из ВИЭ в указанном месяце продали "Гарантированному покупателю" 999,8 тысяч МВт-часов электроэнергии.
Как сообщал Укринформ, уровень расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии в мае-июле 2020 года не превышал 5%. Благодаря Меморандуму между правительством и производителями ВИЭ, "зеленые" тарифы несколько снизились, что позволило уменьшить общий объем выплат только за август на сумму более 600 млн грн. ГП "Гарантированный покупатель" полностью рассчитался за август с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
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