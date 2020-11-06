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Отказ Швеции от карантина не привел к экономическому чуду – Bloomberg
17:45 06.11.2020 |
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Отказ от карантина не привел Швецию к экономическому чуду, экономика страны в третьем квартале выросла меньше, чем ожидалось, а крона упала по отношению к евро, пишет Bloomberg.
ВВП вырос на 4,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Опрошенные агентством экономисты предсказывали рост в 5%. Во втором квартале экономика сократилась на 8,6%.
"В 2020 году в Швеции будет не такая глубокая рецессия, чем в большинстве других стран, но есть признаки замедления деловой активности", - отмечают эксперты.
Сейчас число умерших от коронавируса в Швеции намного выше, чем в соседних странах. В отличие от них, Швеция никогда не вводила общенациональную изоляцию.
На сегодняшний день там зафиксировано 6002 смерти от этого заболевания.
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