Кабмин назначил гендиректора «Борисполя» Рябикина главой Гостаможни

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин назначил гендиректора «Борисполя» Рябикина главой Гостаможни

15:54 28.10.2020 |

---

 

Кабинет Министров назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина. Об этом сообщил в Telegram нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

22 октября Кабмин уволил Андрея Павловского с должности и.о. главы Гостаможслужбы. Он был уже третьим руководителем ведомства, которое заработало менее года назад - в декабре 2019-го, после разделения Госфискальной службы.

Павловского сменил Евгений Енткис. Новый и.о. главы Таможни пришел работать в ведомство во времена Нефьодова на должность заместителя главы. До этого он работал в ГП "Прозорро".

Кабмин также уволил руководителей ряда региональных таможен. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Гостаможслужба в ближайшие дни получит полноценного руководителя, уже объявлен отбор.

По материалам: УНИАН
 

ПО РУБРИКАМ

13:31 Подарок с подвохом. Зачем Нацбанк придумал отменить налог на депозиты

12:33 Toyota запустит пилотное тестирование цифровой валюты

12:28 Справочный курс гривны 28 октября понижен на 3,04 коп до 28,3937 грн/$1

12:24 Евро и фунт стерлингов дешевеют к доллару 28 октября

12:19 Азиатские фондовые биржи 28 октября закрылись в основном в плюсе

12:16 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.10.20

12:16 Остаток средств на корсчетах банков 28.10.20

12:16 Государственный Укрэксимбанк списал небалансовые активы на 17 миллиардов

11:57 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 27.10.20

10:49 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.10.2020

09:54 JPMorgan реанимировал проект стейблкоина JPM Coin

08:25 Цена на золото слабо снижается 28 октября

08:22 Доллар дорожает к евро 28 октября на рисках вокруг коронавируса

08:14 DJIA и S&P 500 27 октября снизились после распродажи на фондовом рынке США

27.10 Нацбанк расширяет перечень публичной информации о небанковских финучреждениях

• дальше…

08:57 В странах Бенилюкса сняли арест с брендов российской водки

27.10 В Китае заявили о готовности «офлайн-кошелька» для цифрового юаня к тестированию

27.10 Литва: Власть без «зеленых»

27.10 Выборы президента США: главные темы избирательной кампании

27.10 Сенат США утвердил кандидатку Трампа членом Верховного суда

27.10 Польша охвачена протестами против закона о запрете абортов

27.10 Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам из-за агитации на Закарпатье

26.10 В Европе сокращается поддержка популистов - опрос

26.10 США задействует ИИ технологии Google для отслеживания мигрантов

26.10 Военные США оплетут моря и океаны паутиной из плавающих датчиков

26.10 Под санкции США попал российский ЦНИИ химии и механики

26.10 Франция отзывает посла в Турции из-за слов Эрдогана о психике Макрона

26.10 Джо Байден назвал Россию главной угрозой для США

26.10 Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку

23.10 Европарламент не поддержал запрет «вегетарианских бургеров»

• дальше…

15:59 Градостроительный кадастр Киева начал выдачу выписок онлайн

15:56 В Киеве лишь одна станция метро осталась без 4G

27.10 Феодализм или сепаратизм на Николаевщине и Сумщине: Как опрос Зеленского создал прецедент для махновщины

27.10 Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

27.10 Инвентаризацию земель Минобороны планируют завершить до 2023 года

19.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

16.10 Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

16.10 Погрешность в более 5 млн га: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли в государственной собственности

15.10 Индекс паспортов: Украинский паспорт занимает 41-е место

13.10 Кабмин ввел ряд карантинных ограничений

13.10 Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

13.10 Завершение реформы децентрализации: Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

12.10 Минобразования официально рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение

12.10 Кличко анонсировал начало «длительного» закрытия крупнейшего мусорного полигона Украины

12.10 Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы

• дальше…

13:56 «Слуги» привели в Раду нового депутата, на котором «негде клейма ставить»: что известно о скандальном политике

09:28 Ляшко проиграл довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области с отрывом в 1 446 голосов

09:21 Политическая премия Дарвина: Почему «опрос» Зеленского разрушает народовластие

27.10 КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу - источник в суде

27.10 ВАКС решил возобновить производство в деле «Роттердам+»

27.10 Феодализм или сепаратизм на Николаевщине и Сумщине: Как опрос Зеленского создал прецедент для махновщины

27.10 В НАБУ назвали решение ОАСК по Сытнику абсурдным, обжалуют его

27.10 Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська

27.10 Сергей Фурса: Дуэт-дефолт. Как Конституционный СУД и ОАСК при молчаливом согласии президента Украину к дефолту ведут

27.10 ОАСК постановил уволить Сытника с поста директора НАБУ

27.10 Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам из-за агитации на Закарпатье

26.10 Трианонский реваншизм на Закарпатье. Как Будапешт испытывает Зеленского

26.10 Лозинский отсидел за убийство и выигрывает выборы: Как украинцы расписались в своем желании быть крепостными

26.10 Резников: отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке – самоубийство, это политико-дипломатические договоренности четырех стран

26.10 Конец эпохи Ляшко и фиаско Тимошенко: Кто теперь будет бороться за избирателя центральной Украины

• дальше…

14:25 Waymo и Daimler объединяют усилия в разработке самоуправляемых грузовиков

12:33 Toyota запустит пилотное тестирование цифровой валюты

12:12 Особую версию Rolls-Royce Wraith посвятили Солнечной системе

27.10 Facebook запустила бесплатный игровой сервис

27.10 Google удалила три детских приложения Android более чем с 20 млн загрузок

27.10 Audi показала первый электромобиль линейки RS

27.10 Сквозное шифрование теперь доступно всем пользователям Zoom

27.10 Новым хозяином Opera станет китайская Kunlun Tech

27.10 В видеоконференциях Skype теперь может участвовать до 100 человек

27.10 Выпускать электрокары будет не дороже, чем машины с ДВС

26.10 Илон Маск назвал следующий «убийственный продукт» Tesla

26.10 Представлен новый рамный внедорожник SsangYong Rexton

26.10 США задействует ИИ технологии Google для отслеживания мигрантов

26.10 Военные США оплетут моря и океаны паутиной из плавающих датчиков

23.10 У Koenigsegg Jesko появится «мифическая» версия

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно