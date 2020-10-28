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Кабмин назначил гендиректора «Борисполя» Рябикина главой Гостаможни
15:54 28.10.2020 |
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Кабинет Министров назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.
Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина. Об этом сообщил в Telegram нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
22 октября Кабмин уволил Андрея Павловского с должности и.о. главы Гостаможслужбы. Он был уже третьим руководителем ведомства, которое заработало менее года назад - в декабре 2019-го, после разделения Госфискальной службы.
Павловского сменил Евгений Енткис. Новый и.о. главы Таможни пришел работать в ведомство во времена Нефьодова на должность заместителя главы. До этого он работал в ГП "Прозорро".
Кабмин также уволил руководителей ряда региональных таможен. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Гостаможслужба в ближайшие дни получит полноценного руководителя, уже объявлен отбор.
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