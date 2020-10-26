Справочный курс гривны 26 октября понижен на 4,31 коп до 28,3325 грн/$1

|Показатель
|23.10.2020
|26.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2894
|28.3325
|0.152
Данные: НБУ
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Информация об агентстве
13:24 26.10.2020 |
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Национальный банк 26 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.31 коп. до 28.3325 UAH/USD.
|Показатель
|23.10.2020
|26.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2894
|28.3325
|0.152
Данные: НБУ
|
|
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