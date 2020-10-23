Справочный курс гривны 23 октября понижен на 3,89 коп до 28,2894 грн/$1

|Показатель
|22.10.2020
|23.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2505
|28.2894
|0.138
Данные: НБУ
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Информация об агентстве
12:48 23.10.2020 |
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Национальный банк 23 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.89 коп. до 28.2894 UAH/USD.
|Показатель
|22.10.2020
|23.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2505
|28.2894
|0.138
Данные: НБУ
|
|
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