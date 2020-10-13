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Количество банков и небанковских учреждений сократилось – НБУ
15:47 13.10.2020 |
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В сентябре количество действующих банков уменьшилось в связи с отзывом банковской лицензии и принятия решения о ликвидации банка Аркада. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Количество участников небанковского рынка уменьшилось с 2084 до 2080 и состоит из 196 рисковых (non-life) и 19 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 304 ломбардов, 327 кредитных союзов, 145 (было 144) лизинговых компаний, 1025 (было 1031) финансовых компаний, 64 (было 63) страховых брокеров.
"Платежный рынок составляет 36 (было 35) платежных систем, созданных резидентами и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами. Шесть финансовых компаний покинули рынок по собственной инициативе и были исключены из ГРФУ. В то же время зарегистрирована новая лизинговая компания - ООО "ЛЕД ЛИЗИНГ", новый страховой брокер - ООО "СБ Мономах", создана новая внутригосударственная платежная система - "MONEYCOM", - говорится в сообщении.
В сентябре в НБУ поступило 546 запросов от финансовых учреждений. Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей - 402. Количество запросов кредитных союзов составило 21 и страховщиков - 123.
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