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По факту действий руководства «Нафтогаза» возбудили уголовное дело, – Коболев
20:29 08.10.2020 |
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По факту деятельности менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" возбуждено уголовное производство.
Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью "Громадському радіо", передает .
"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", - сказал Коболев
Он отметил, что в компании воспринимают это как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".
"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - добавил Коболев.
В то же время он сказал, что он сбился со счета уголовных дел по "Нафтогазу".
Ранее сообщалось о том, что Государственная аудиторская служба направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки СБУ.
В акте ревизии, который был направлен СБУ, речь идет о "масштабных нарушениях, неэффективных управленческих решениях и рисковых операциях, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на 176,19 млрд грн, в том числе финансовым нарушениям, которые привели к потерям - 75,49 млрд грн".
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