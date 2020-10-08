Финансовые новости
- |
- 08.10.20
- |
- 15:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Активный спрос на китайские активы укрепляет роль юаня на международных рынках - эксперты
15:38 08.10.2020 |
---
Рекордный зарубежный спрос на китайские активы позволит укрепить статус юаня на мировом рынке, говорят аналитики.
Иностранные инвесторы активно покупают китайские долговые бумаги в текущем году на фоне относительно высокой доходности и активного восстановления экономики страны после пандемии коронавируса. Тем временем Народный банк Китая не стремится ослабить курс юаня даже после серии активных ралли.
Регулятор пообещал в августе, что "процесс приобретения активов в юанях иностранными инвесторами будет облегчен еще больше", ожидая, что "все больше иностранных центральных банков и регуляторов в сфере денежно-кредитной политики будут держать активы в юанях в качестве резервных".
Инвесторы и аналитики говорят, что по мере того, как иностранные инвесторы увеличивают вложения в юань, потенциал китайской валюты как резервной, вероятно, усилится.
"Для интернационализации валюты действительно необходимо иметь крупный и ликвидный рынок облигаций, и именно этого они и добиваются", - говорит содиректор отдела долговых обязательств развивающихся рынков Lazard Asset Management Дениз Саймон, которую цитирует издание Financial Times.
Китайские власти стремятся увеличить масштаб использования юаня для платежей и инвестиций на зарубежных рынках, главным образом, чтобы сократить зависимость от доллара США.
"В последние пару лет многие инвесторы очень настороженно относились к юаню, однако в этом году их представления полностью поменялись", - говорит директор по исследованиям валют развивающихся рынков в HSBC Пол Макел.
Китайские активы стали пользоваться спросом у инвесторов в том числе как альтернатива американским в связи с давлением на доллар из-за политических рисков, экономических последствий пандемии коронавируса и снижения процентных ставок.
"Экономические фундаментальные показатели в Китае крайне положительные, восстановление идет активнее, чем где-либо, и нет никаких опасений второй волны коронавируса", - отмечает портфельный управляющий BlueBay Asset Management Каспар Хенсе.
Инвесторы могут получить доходность в размере около 2,7% от 10-летних китайских долговых обязательств по сравнению с чуть менее 0,8% от аналогичных американских бумаг.
Приток капитала на китайские долговые рынки с начала года до августа превысил 615 млрд юаней ($90 млрд), в результате вложения иностранных инвесторов составили 2,8 трлн юаней.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Пленки Лероса: Почему Ермак с Тищенко останутся «в законе»
ТОП-НОВОСТИ
|Новая СДПУ(о) для нового Кучмы. Какое будущее готовит Коломойский для Зеленского при помощи «За майбутнє»
|Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ
|Забыть все, кроме коррупции: как Зеленский выдавил победу из саммита Украина-ЕС
|Наша ГТС, их псевдовакцина и «Автономный регион Донбасс». Зачем Медведчук слетал в Москву
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :