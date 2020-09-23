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Нацбанк ожидает в сентябре списания госбанками «плохих кредитов» на 25 млрд грн - глава НБУ
17:52 23.09.2020 |
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Национальный банк Украины (НБУ) ожидает списания госбанками неработающих кредитов (NPL) в сентябре 2020 года на 25 млрд грн, такие данные глава регулятора Кирилл Шевченко обнародовал во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) в среду.
Он также сообщил, что в апреле госбанки списали "плохих кредитов" на 22 млрд грн.
Шевченко напомнил, что в конце июня Совет по финстабильности утвердил оперативные планы государственных банков по снижению уровня неработающих активов, которые предусматривают сокращение уровня NPL в госбанках на 73%, или на 305 млрд грн (с 416 млрд грн) к 2023 году.
Глава НБУ уточнил, что Совет будет проверять реализацию этих планов каждый квартал.
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