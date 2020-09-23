НБУ согласовал Наумова на должности предправления Ощадбанка

Национальный банк Украины (НБУ) 22 сентября согласовал Сергея Наумова на должности председателя правления государственного Ощадбанка (Киев), сообщается на сайте центробанка в среду.

"НБУ 22 сентября 2020 года согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ", - указано в сообщении.

Как сообщалось, набсовет Ощадбанка 17 июня 2020 года утвердил в должности предправления финучреждения действующего главу правления Пиреус Банка (Киев) Наумова, который был выбран в ходе конкурса.

За день до этого замглавы главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский потребовал признать конкурс по отбору главы Ощадбанка несостоявшимся и провести новый конкурс в связи с информацией о попытке подкупа членов набсовета банка в пользу директора департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка Геннадия Хелемского.

Нардеп призвал МВД и СБУ провести расследование и определить, был ли отправителем писем Наумов, либо действующий предправления Ощадбанка Андрей Пышный.

Глава набсовета Ощадбанка Байба Апин подтвердила получение SMS-сообщения от неизвестного номера с текстом, который можно толковать как содержащий коррупционную составляющую, добавив, что об этом она проинформировала членов набсовета в соответствии с положением об антикоррупционной политике.

Апин подчеркнула, что на результаты конкурса это сообщение не повлияло, вместе с тем результаты соответствующего конкурса заблокировал Печерский райсуд.

Назначение Наумова на должность предправления Ощадбанка стало возможным после того как 15 сентября 2020 года Печерский райсуд удовлетворил его ходатайство и отменил свое предыдущее определение об обеспечении иска.

На соответствующую должность также претендовали зампредправления Ощадбанка Антон Тютюн, зампредправления ПриватБанка Галина Пахачук и зампредправления ПУМБа Сергей Магдич.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (275,81 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.